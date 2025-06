“Quando mi trovai davanti gli occhi chiarissimi di Bossetti” il generale Lago racconta la sua vita da Ris

Quando mi trovai davanti gli occhi chiarissimi di Bossetti, un brivido di tensione e curiosità mi attraversò, ricordando le sfide affrontate nel Ris. Il generale Giampietro Lago, figura di spicco nei servizi investigativi italiani, ci guida attraverso decenni di indagini e casi emblematici. La sua esperienza è un tesoro di storie e insegnamenti che svelano i segreti delle aule di comando e le verità più profonde della nostra giustizia. Continua a leggere per scoprire il suo affascinante viaggio.

Il generale Giampietro Lago, oggi in pensione, è stato dal 2010 al 2025 a capo del Ris di Parma e prima ancora, per circa vent'anni, comandante della sezione di biologia del Nucleo investigativo di Roma. Per Fanpage.it Lago ripercorre la sua lunga carriera riflettendo sui grandi casi di cronaca italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.it