Quando il talento batte l’inganno | la rivincita di Margaret Keane

Quando il talento trionfa sull’inganno, nasce una storia di coraggio e rinascita. Margaret Keane, conosciuta come la pittrice dei grandi occhi, ha conquistato il cuore del pubblico con le sue opere iconiche, ma la sua vera vittoria è stata affrontare e superare inganni e pregiudizi per rivendicare la propria identità artistica e personale. La sua vicenda è un’ispirazione potente: la rivincita di chi lotta per credere in sé stesso, contro ogni avversità.

È conosciuta in tutto il mondo come la pittrice dei grandi occhi: ritratti di bambini, donne e animali dagli sguardi spalancati, profondi, spesso malinconici, diventati un’ icona della cultura pop americana. Ma Margaret Keane non è stata solo un’artista originale e visionaria. È stata soprattutto una donna che ha combattuto contro l’inganno, il maschilismo e il silenzio per riprendersi la paternità, anzi, la maternità, della propria arte. Nata Peggy Doris Hawkins nel 1927 a Nashville, Tennessee, Margaret era affetta da problemi di udito fin da piccola, proprio per questo sviluppò una sensibilità particolare per gli sguardi, che sarebbero diventati la cifra stilistica della sua opera pittorica. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Quando il talento batte l’inganno: la rivincita di Margaret Keane

