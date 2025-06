Quando il conclave diventa fantacalcio | il Fantapapa contagia anche gli juventini

Quando il conclave si trasforma in un fantacalcio, nasce un fenomeno che coinvolge anche gli juventini: il Fantapapa. Un gioco virale nato dalla creatività dei tifosi dopo la scomparsa di papa Francesco, che ha conquistato oltre 70 mila appassionati in meno di tre settimane. Un modo divertente per vivere il calcio e la Chiesa con spirito competitivo e tanta passione. E voi, siete pronti a schierare il vostro papa preferito?

L’idea di trasformare il Conclave in un fantagioco, con classifiche, capitani e bonus-malus come avviene nel Fantacalcio, sembrava destinata a restare una boutade social. Invece il Fantapapa è diventato il passatempo virale della primavera 2025: dal lancio avvenuto il 21 aprile, poche ore dopo la morte di papa Francesco, ha raggiunto quota 70 mila iscritti in meno di tre settimane, tutti impegnati a schierare la propria formazione di cardinali papabili e ad azzeccare il colore della fumata bianca?. Se i numeri impressionano, ancora più interessante è il profilo di chi gioca: fra nerd, praticanti più o meno ferventi e tifosi di Serie A, compaiono anche dei gruppi di juventini pronti a sfidarsi in leghe private mentre la squadra vive un finale di campionato complicato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Quando il conclave diventa fantacalcio: il Fantapapa contagia anche gli juventini

