Quando gioca Sinner contro Djokovic al Roland Garros 2025 data e orario del prossimo incontro

Il grande giorno sta per arrivare: Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic nella semifinale di Roland Garros 2025, in programma venerdì 6 giugno. Un match imperdibile che potrebbe decidere chi accederà alla finale di uno dei tornei più prestigiosi del tennis mondiale. Resta sintonizzato per scoprire l’orario esatto e vivere insieme questa sfida emozionante tra due campioni d’eccezione!

Sinner-Djokovic giocherà venerdì 6 giugno la semifinale del Roland Garros per un posto in finale contro il vincente di Musetti-Alcaraz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Jannik Sinner su Lorenzo Musetti : "Sono sempre il primo tifoso quando gioca, ha un tennis forse anche più bello da vedere rispetto al mio" ? "È molto bello far parte di questo pezzo di storia, credo che l'Italia si meriti dei giocatori fortissimi che ora abb Tweet live su X

Lehecka ? "Sinner sta giocando in maniera fantastica, oggi in campo è stato dominante e ha fatto tutto bene. Mi è sembrato di star giocando contro me stesso, ma lui è duemila volte più bravo in tutto. Le condizioni oggi erano molto diverse da quelle del Tweet live su X