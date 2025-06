Quando finisce Tradimento | le nuove puntate tornano su Canale 5 dopo lo stop estivo

Dopo una pausa estiva ricca di suspense, le nuove puntate di Tradimento torneranno su Canale 5, pronti a riprendere il filo delle emozioni e dei colpi di scena. La serie turca, amatissima dal pubblico, riprenderà dopo l’interruzione di inizio luglio, promettendo un ritorno all’altezza delle aspettative. Preparatevi a scoprire cosa nascondono i personaggi e quali segreti verranno svelati nell’atteso ritorno della fiction.

