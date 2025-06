quando due bambini si picchiano… trump parla ed esplode il putiferio

Quando due bambini si picchiano, spesso i genitori preferiscono lasciarli gestire da soli, sperando che imparino la lezione. E così, con questa analogia, Donald Trump ha commentato il conflitto tra Russia e Ucraina, suggerendo che a volte bisogna lasciare che le parti affrontino le conseguenze delle proprie azioni. Ma qual è il vero significato di questa strategia? Scopriamolo insieme nei dettagli di questa intricata situazione internazionale.

«A volte, quando due bambini si picchiano, bisogna lasciarli fare». Con questa controversa analogia, Donald Trump ha commentato il conflitto in corso tra Russia e Ucraina. Secondo l’ex presidente – e attuale candidato per un secondo mandato – Mosca e Kiev devono “continuare a combattere per capire che la guerra è una strada senza uscita”. Poi ha aggiunto: «Ho detto al presidente Putin: forse devi continuare a combattere e soffrire molto prima di riuscire a fermarti. Lo vedete nell’hockey: quando c’è una rissa, gli arbitri lasciano fare per qualche secondo.». Trump ha pronunciato queste parole durante l’incontro alla Casa Bianca con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, ricevendolo nella consueta cornice della Sala Ovale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it