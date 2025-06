Qualificazioni Mondiali l’Iran cade a Doha | il Qatar vince 1-0 Taremi in campo

Nel cuore di Doha, il Qatar si impone sull’Iran per 1-0 in una sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali. Nonostante la sconfitta, l’Iran di Mehdi Taremi mantiene la certezza di un posto già assicurato nel torneo mondiale, dimostrando che a volte, anche le sconfitte hanno un loro valore. La partita si è decisa al 41’ del primo tempo grazie a Pedro Miguel, ma il vero focus resta sulla qualificazione già conquistata dai persiani.

Sconfitta senza troppe conseguenze per l’Iran di Mehdi Taremi, già aritmeticamente qualificato al prossimo Mondiale, ma costretto ad arrendersi per 1-0 al Qatar nella sfida di Doha valida per le qualificazioni. SCONFITTA – A decidere il match è la rete firmata al 41? del primo tempo da Pedro Miguel, bravo a sfruttare un’azione ben orchestrata sulla destra e a battere il portiere iraniano con un preciso colpo di testa. Un episodio che ha indirizzato la gara, ma a pesare sul risultato è stata anche l’espulsione al 35? di Mohammadi, che ha lasciato gli ospiti in inferiorità numerica per oltre un’ora. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Qualificazioni Mondiali, l’Iran cade a Doha: il Qatar vince 1-0. Taremi in campo

Qualificazioni Mondiali, l'Iran fa tappa a Doha e sfida il Qatar: Taremi in campo dal 1'

