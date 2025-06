Qual è la migliore e peggiore Crema solare la classifica di Altroconsumo | sorpresa primo posto

Con l’arrivo dell’estate, la scelta della protezione solare diventa fondamentale per preservare la salute della nostra pelle. La recente classifica di Altroconsumo svela sorprendenti risultati, tra cui il sorprendente primo posto di una crema che combina efficacia e affidabilità. Ma quali sono le opzioni da evitare? Scopriamo insieme le raccomandazioni e i consigli per affrontare in sicurezza le giornate più calde.

Con l'arrivo dell'estate e delle prime ondate di caldo, torna anche la necessità di proteggersi dai raggi solari, sempre più intensi e pericolosi. L'esposizione al sole, se non correttamente gestita, può comportare seri rischi per la pelle, ed è proprio in questo contesto che l'indagine di Altroconsumo assume grande rilevanza. L'associazione ha sottoposto a test rigorosi un'ampia gamma di creme e spray solari in commercio, concentrandosi in particolare su quelli con fattore di protezione Spf 30, uno dei più utilizzati da chi desidera un'abbronzatura graduale e sicura. I test condotti hanno rivelato un panorama incoraggiante: la maggior parte dei prodotti analizzati ha superato le prove, dimostrando di offrire una protezione adeguata sia contro i raggi Uvb che Uva, come dichiarato in etichetta.