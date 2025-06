Pyongyang abbandoni Mosca se non vuole interventi Nato in Asia Macron fa infuriare Kim Jong-un che risponde rinnovando l’alleanza senza limiti con lo zar

La crescente tensione tra Francia e Corea del Nord si fa sempre più palpabile, con Macron che mette in discussione i legami tra Pyongyang e Mosca. La reazione di Kim Jong Un non si è fatta attendere, rafforzando l’alleanza con lo zar senza limiti. In un clima di instabilità internazionale, le parole dei leader rischiano di accentuare uno scenario già complesso e volatile, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi.

Cresce la tensione tra Francia e Corea del Nord dopo le dichiarazioni del presidente Emmanuel Macron sui presunti legami militari tra Pyongyang e Mosca. Le parole del leader francese, pronunciate durante il Dialogo di Shangri-La a Singapore, hanno provocato una dura reazione da parte della Corea del Nord, che attraverso l’agenzia di stampa ufficiale KCNA ha definito le affermazioni di Macron “scioccanti assurdità” e “sconsiderate”. Il presidente francese, intervenuto alla conferenza internazionale sulla sicurezza, aveva lanciato un chiaro monito a Pechino: “Se la Cina non vuole che la NATO sia coinvolta nel Sud-est asiatico o in Asia, deve chiaramente impedire alla Corea del Nord di essere coinvolta sul suolo europeo”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Pyongyang abbandoni Mosca se non vuole interventi Nato in Asia”. Macron fa infuriare Kim Jong-un che risponde rinnovando l’alleanza senza limiti con lo zar

Cosa riportano altre fonti

Corea del Nord: USA chiedono alla Cina di colpire gli scambi bilaterali