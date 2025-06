Putin spegne ogni speranza di pace | il gelo dopo i colloqui con Trump e il Papa

Sei stato testimone di un giorno cruciale, in cui le parole sembravano promettere un’apertura verso la pace, ma le azioni di Putin hanno invece spento ogni speranza di dialogo. Dopo colloqui con Trump e il Papa, il leader russo ha lasciato intendere che le tensioni continueranno a infliggere sofferenze in Ucraina. Un segnale forte e inquietante per la stabilità globale. La domanda ora è: quale sarà il prossimo passo?

Il telefono di Vladimir Putin non ha mai squillato così tanto in una sola giornata. Due chiamate che avrebbero dovuto segnare una svolta – quella con Donald Trump e la storica prima conversazione con Papa Leone XIV – si sono trasformate invece nell'ennesima pietra tombale sulle speranze di pace in Ucraina. Al termine di 75 minuti di colloquio con il presidente americano e di un dialogo senza precedenti con il Pontefice, lo zar del Cremlino ha infatti gelato ogni aspettativa: niente tregua immediata, nessun dialogo con "terroristi" e rappresaglie in arrivo per gli attacchi ucraini che hanno umiliato Mosca.

