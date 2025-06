Putin presto a Teheran l’annuncio dell’ambasciatore iraniano

L’attesa cresce: Vladimir Putin si prepara a visitare Teheran, come annunciato dall’ambasciatore iraniano. Questa notizia arriva a pochi giorni dall’accordo tra il presidente russo e Donald Trump sul nucleare iraniano, segnando un possibile nuovo capitolo nelle complesse relazioni internazionali. Un viaggio che potrebbe influenzare profondamente gli equilibri geopolitici della regione e non solo. Resta con noi per scoprire tutti i dettagli e le implicazioni di questa mossa strategica.

La notizia arriva poco dopo quella di un'intesa di Putin con Trump per raggiungere un accordo sul nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - “Putin presto a Teheran”, l’annuncio dell’ambasciatore iraniano

