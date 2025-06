Puppo riflette | Sinner ha migliorato la risposta rispetto a Roma Per Djokovic può essere un problema

Le emozioni del Roland Garros 2023 sono alle stelle: per la prima volta dal 1960, l’Italia schiera due talenti tra i semifinalisti, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. La sfida tra Djokovic, Alcaraz, e gli azzurri promette spettacolo e suspense, mentre il nostro tennis si affaccia a un’epoca d’oro. Riusciranno Sinner e Musetti a superare le aspettative e scrivere una storia indimenticabile? Scopriamolo insieme, perché il futuro è già qui.

Siamo alle semifinali del singolare maschile del Roland Garros. I quattro giocatori qualificati per i penultimi atti a Parigi sono Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti. Per la prima volta dal 1960, il Bel Paese può contare su due rappresentati a questo punto del prestigioso torneo sulla terra rossa francese. Di questo e di altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, andata in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo. Il giornalistatelecronista di Eurosport ha esordito così: “ I nostri ragazzi sfideranno i due boss Alcaraz e Djokovic. Io ho avuto proprio l’impressione che ci fosse un po’ di differenza nel gioco, nell’intensità e nella velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Puppo riflette: “Sinner ha migliorato la risposta rispetto a Roma. Per Djokovic può essere un problema”

