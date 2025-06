Punk dance made in Bergamo al centro Z? arrivano i Planet Opal

Preparati a un'esplosione di energia e creatività: arrivano i Planet Opal al Centro Z di Bergamo, portando il loro punk dance irresistibile! Venerdì 6 giugno, questa anteprima di Mosaico Festival 2025 si trasforma in un'occasione imperdibile per scoprire dal vivo il nuovo album “Recreate Patterns, Release Energy”. Un evento che promette di accendere la scena musicale siciliana e non solo: non lasciartelo sfuggire!

