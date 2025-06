Pulizia nell’area acciaieria | raccolte tonnellate di rifiuti appello alla responsabilità

L'area acciaieria si trasforma sotto gli sforzi di bonifica e pulizia, con tonnellate di rifiuti rimossi grazie a un impegno condiviso. È un appello alla responsabilità di tutti: rispettare l'ambiente e tutelare il nostro territorio. La lotta all'inciviltà parte dalle azioni quotidiane e richiede la collaborazione di ciascuno di noi, perché solo insieme possiamo preservare il nostro futuro.

Sono attualmente in corso importanti operazioni di bonifica e pulizia nell'area adiacente alla portineria dedicata alle imprese e nei sottopassi che collegano la strada consortile alla Strada Statale 7. Gli interventi, avviati nei giorni scorsi, hanno già portato alla rimozione di una quantità sorprendente di rifiuti: diverse tonnellate, costituite in larga parte da scarti di tipo domestico abbandonati in modo incivile. Il Consorzio, costantemente impegnato nel recepire le istanze dei lavoratori e dei loro rappresentanti, ha più volte promosso tavoli di confronto con le parti coinvolte.