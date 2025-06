Pulizia del lungomare i balneari rispondono all’appello del Comune | Faremo la nostra parte

In un gesto di grande responsabilità civica, i balneari di Massa rispondono con entusiasmo all’appello del Comune per la pulizia del lungomare. Da sempre impegnati a tutelare il territorio, gli imprenditori del Consorzio sottolineano come il loro contributo vada oltre il semplice affitto di concessioni, mirando a rendere la costa più bella e sicura per tutti. La collaborazione tra pubblico e privato si conferma una vittoria condivisa per il benessere della comunità.

Massa, 5 giugno 2025 – Il Comune ha chiesto ai balneari aiuto per la manutenzione del lingomare, i diretti interessati rispondono subito. "Non ci siamo mai tirati indietro quando c'è stato chiesto di fare la nostra parte sul territorio". Spiegano gli imprenditori del Consorzio e ricordano che: "Ci siamo occupati della manutenzione del verde del Lungomare, abbiamo finanziato la presenza di un'ambulanza con medico dedicata alla costa nel periodo estivo, abbiamo realizzato progetti volti a diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza in spiaggia anche nelle scuole e nelle università ed altro ancora.

