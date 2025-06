Puglia bufera giudiziaria sui fondi regionali Chiesto l’arresto per l’assessore Delli Noci fedelissimo di Emiliano

Una tempesta si abbatte sulla Regione Puglia: l'assessore Alessandro Delli Noci, fedele a Emiliano, è al centro di un'inchiesta giudiziaria che coinvolge 11 persone e mette sotto esame la gestione dei fondi destinati alle PMI. Un caso che scuote il mondo politico e imprenditoriale della regione, sollevando interrogativi sulla trasparenza e integrità delle risorse pubbliche. La vicenda promette sviluppi che potrebbero scuotere gli equilibri regionali e nazionali.

Bufera giudiziaria sulla Regione Puglia. L’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, fedelissimo del governatore Emiliano, è indagato dalla Procura di Lecce che ha chiesto per lui gli arresti domiciliari. Sotto inchiesta la gestione di fondi per le piccole e medie imprese. In tutto ci sono 11 indagati. Pesanti le accuse che, a vario titolo, sono di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa e frode di finanziamenti pubblici legati ai programmi integrati di agevolazione, truffa ai danni dello Stato e della Regione Puglia e della Unione europea, riciclaggio e auto-riciclaggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Puglia, bufera giudiziaria sui fondi regionali. Chiesto l’arresto per l’assessore Delli Noci, fedelissimo di Emiliano

