Puff Daddy mi ha fatta penzolare dal grattacielo Da allora ho avuto solo incubi notturni | la stylist Bryana Bana Bongolan testimonia al processo

Nella quarta settimana del dibattimento processuale contro Puff Daddy, sul banco dei testimoni è arrivata una donna che ha raccontato come l'ex magante del pop le abbia causato incubi notturni, facendola penzolare da un balcone al 17esimo piano di un grattacielo a Los Angeles, lasciandola così traumatizzata. La stylist e graphic designer Bryana "Banà" Bongolan ha testimoniato mercoledì, nella quarta settimana di presentazione delle prove al processo federale per traffico sessuale e associazione a delinquere dell'ex magnate della musica a Manhattan. La Bongolan ha affermato di non sapere perché Puff Daddy l'abbia aggredita nel 2016, quando ha fatto irruzione nell'appartamento della sua fidanzata, Casandra "Cassie" Ventura.