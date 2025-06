“Pubblica questo post se non vuoi dare i tuoi dati a Meta AI” | cosa c’è di vero dietro la catena social

Se ti sei imbattuto nella catena che avverte di "non pubblicare questo post se non vuoi dare i tuoi dati a Meta", potresti essere in fervente attesa di chiarimenti. È importante distinguere tra realtà e fake news: Meta AI, la nuova intelligenza artificiale dell’azienda, non utilizzerà i nostri dati senza consenso. Ma come proteggere le tue informazioni? Scopriamo insieme il modo corretto per opporsi e tutelare la privacy sui social.

La notizia che Meta AI, la nuova intelligenza artificiale di Meta, utilizzerà le nostre informazioni sui social è stata sfruttata in una nuova catena social. In realtà, il modo per inviare la propria richiesta di opposizione è un altro: ecco come fare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

