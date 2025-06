PSG Star Dembele ha sostenuto 100% per Ballon d’Or dall’allenatore della Francia Deschamps

Ousmane Dembele, stella del PSG, ha ricevuto il plauso di Didier Deschamps, che lo vede come il candidato ideale per il Ballon d’Or 2025. Dopo aver brillato in una stagione ricca di successi, culminata nella finale di Champions League, Dembele si conferma un talento irresistibile e determinato a conquistare il più ambito riconoscimento individuale nel calcio mondiale. La sua crescita promette di scrivere pagine ancora più emozionanti: la corsa al premio è appena iniziata.

2025-06-05 00:01:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Ousmane Dembele è il 100 % che merita il Ballon d’Or, secondo l’allenatore francese Didier Deschamps Dembele è il favorito per il più prestigioso premio individuale nel calcio dopo aver giocato un ruolo strumentale nella stagione degli acuti di Paris Saint-Germain, che è stato chiuso con una rotta per 5-0 di Inter Milan nella finale di Champions League sabato scorso. L’ex attaccante del Barcellona non ha segnato nello spettacolo dell’Allianz Arena. Tuttavia, ha assistito il secondo e il quarto gol mentre il PSG ha finalmente concluso la loro attesa per una corona di Maiden Champions League in modo enfatico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Dembele non si concentra su Ballon d'Or Talk mentre PSG Star si prepara a realizzare il sogno finale della Champions League - Ousmane Dembélé ignora il clamore attorno al Pallone d'Oro e concentra tutte le sue energie sul grande obiettivo: la Champions League.

