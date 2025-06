Provincia di Terni | Bocciata la proposta avanzata da Stefano Bandecchi La politica ha fatto una scelta di responsabilità

Nella provincia di Terni, una decisione importante ha segnato il destino della proposta di Stefano Bandecchi: la richiesta di nuove figure dirigenziali è stata bocciata dalla politica, che ha preferito assumersi la responsabilità di una scelta più cauta e condivisa. Un passo che riflette il desiderio di stabilità e attenzione alle priorità locali, dimostrando come spesso il bene comune richieda scelte ponderate e consapevoli. La vicenda continua a suscitare dibattito e interesse tra i cittadini.

“Nella seduta odierna del Consiglio Provinciale di Terni è stata discussa e respinta la proposta avanzata dal presidente Stefano Bandecchi, che prevedeva l’assunzione di un direttore generale e di un capo di gabinetto. Fratelli d’Italia, sin dalle commissioni preliminari, aveva espresso la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Provincia di Terni: “Bocciata la proposta avanzata da Stefano Bandecchi. La politica ha fatto una scelta di responsabilità”

In questa notizia si parla di: Terni Proposta Avanzata Stefano

Terni, situazione rider: “Ci sarà un incontro sulla proposta del tesserino di riconoscimento” - A Terni, si attende un incontro importante sulla proposta di un tesserino di riconoscimento per i rider.

Terni non dimentica Stefano Zavka, il Lungonera intitolato all'alpinista scomparso sul K2 - Il percorso pedonale lungo il fiume Nera sarà dedicato a Stefano Zavka. La proposta per intitolare un ... Ma adesso il Comune di Terni ha deciso finalmente di muoversi. A Zavka sarà intitolato ... ilmessaggero.it scrive

Terni, addio all'avvocato Stefano Colalelli, stroncato da un malore il primo dell'anno - TERNI - Profondo dolore in città per la morte dell'avvocato Stefano Colalelli, 60 anni, stroncato da un malore lungo l'autostrada, in Toscana, mentre rientrava a casa dopo aver trascorso il ... Lo riporta msn.com

Assemblea sindaci Provincia di Terni chiede incontro alla Regione - Un incontro con la Regione per chiedere approfondimenti e modifiche alla concessione del servizio di trasporto pubblico locale è quanto chiede l'Assemblea dei sindaci della Provincia di Terni che ha c ... Secondo ansa.it

La proposta M5S per combattere Daesh