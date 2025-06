Prove di disgelo tra Lega e Fratelli d' Italia | Avanti insieme se c' è rispetto

Le tensioni tra Lega e Fratelli d’Italia sembrano stemperarsi, dando spazio a un confronto costruttivo. La recente riunione tra Mario Conte e Claudio Borgia, avvenuta in un’atmosfera informale durante la cerimonia dell’Arma dei Carabinieri, apre uno spiraglio di dialogo. Quando c’è rispetto, anche le divergenze possono trasformarsi in opportunità di collaborazione. È il segno che, oltre i recenti scontri, si può ripartire da una base condivisa per il bene del territorio.

Doveva essere una verifica di maggioranza con tanto di vertice ufficiale ma alla fine, giovedì 5 giugno, l'incontro tra il sindaco di Treviso Mario Conte (Lega) e il segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia, si è tenuto a margine della cerimonia dedicata all’Arma dei. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Prove di disgelo tra Lega e Fratelli d'Italia: «Avanti insieme se c'è rispetto»

