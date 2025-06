Protesi d' anca tecnica sperimentale nell' ospedale Santa Maria di Bari | Intervento bilaterale simultaneo

Un innovativo studio internazionale rivela i risultati degli interventi di protesi d’anca bilaterale 'one-stage' eseguiti presso l’Ospedale Santa Maria di Bari. Pubblicato sul prestigioso Journal of Surgery and Research, l’articolo analizza un approccio tecnico sperimentale e all’avanguardia, dimostrando come questa tecnica possa migliorare la qualità di vita dei pazienti. Scopriamo insieme le implicazioni di questa innovazione che potrebbe ridefinire gli standard chirurgici in ambito ortopedico.

È stato pubblicato, dalla rivista scientifica internazionale Journal of Surgery and Research, un articolo dedicato allo studio prospettico degli interventi di protesi d'anca bilaterale 'one-stage' eseguiti tra il 2019 e il 2023 presso Santa Maria Hospital di Bari, struttura di Gvm Care & Research.

