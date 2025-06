Prospettive di scuole e parcheggi | doppia interrogazione di Poppi nel Cuore

In un momento di grande attenzione alle dinamiche urbane e scolastiche, Poppi nel Cuore si mobilita per garantire trasparenza e coinvolgimento. La recente doppia interrogazione, focalizzata sulla scuola primaria di Badia Prataglia e sui parcheggi del centro storico, dimostra l’impegno della minoranza nel promuovere un dibattito costruttivo. Scopriamo insieme quali sono le proposte e le sfide che plasmeranno il futuro di questa affascinante comunità .

Arezzo, 5 giugno 2025 – Le prospettive della scuola primaria di Badia Prataglia e dei parcheggi del centro storico di Poppi al centro di doppia interrogazione presentata in consiglio comunale da Poppi nel Cuore. Il gruppo consiliare di minoranza ha richiesto spiegazioni su due tematiche centrali per la qualità della vita dei cittadini e per lo sviluppo del territorio, con l’obiettivo di fare chiarezza sul futuro dei servizi scolastici nelle frazioni montane a rischio di spopolamento e sulla pianificazione di spazi pubblici e infrastrutture con particolare attenzione anche all’impatto su impianti sportivi e accoglienza turistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it