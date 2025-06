Prosegue a Taranto la Scuola di Formazione Politica Forma e Informa di Fratelli d’Italia | riflettori puntati su Public Speaking Giovani e Donne

A Taranto, la scuola di formazione politica "Forma e Informa" di Fratelli d’Italia continua a ispirare giovani e donne, puntando i riflettori su public speaking e partecipazione civica. Con il quarto modulo di un ciclo di otto incontri, si apre una preziosa occasione per acquisire strumenti fondamentali per una partecipazione consapevole e attiva alla vita politica italiana. Non perdere l’appuntamento di sabato 7 giugno: il futuro si costruisce con la formazione!

La Scuola di Formazione Politica "Forma e Informa" di Fratelli d'Italia prosegue il suo percorso formativo con il quarto modulo di un ciclo di otto incontri, pensati per offrire ai partecipanti le basi e gli approfondimenti necessari per una partecipazione consapevole e attiva alla vita politica italiana. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 7 giugno 2025, alle ore 15:30, presso la Sala Lacaita della Provincia di Taranto, in Via Anfiteatro 4. Questo quarto modulo si concentrerà su tematiche cruciali per l'impegno politico e sociale: Public Speaking: Tecniche e strategie per parlare in pubblico con efficacia.