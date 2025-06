Pronostico Ungheria-Svezia | l’attacco fa la differenza

Ungheria e Svezia si sfidano in un’amichevole cruciale il venerdì alle 19:30, dove l’attacco potrebbe fare la differenza. Entrambe le squadre si preparano per le qualificazioni Mondiali di settembre, con due amichevoli a testa per affinare tattiche e formazioni. Chi riuscirà a sorprendere in questa partita? Scopriamo il pronostico e le possibili strategie per un match ricco di sorprese.

Ungheria-Svezia è un’amichevole e si gioca venerdì alle 19:30: notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Ungheria e Svezia debutterano nelle qualificazioni Mondiali solamente a settembre, essendo state sorteggiate in un girone da quattro. In questa finestra, dunque, disputeranno due amichevoli ciascuna in vista dei rispettivi esordi con Irlanda e Slovenia. (Ansa) – Ilveggente.it Lo scorso marzo la selezione magiara è retrocessa mestamente in Lega B di Nations League: a senso unico lo spareggio con la Turchia di Vincenzo Montella, vittoriosa sia all’andata che al ritorno (3-1 e 0-3). 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Ungheria-Svezia: l’attacco fa la differenza

