Pronostico Norvegia-Italia inizia a Oslo l' avventura mondiale degli azzurri | le quote del match

L’attesa è finita: a Oslo, la Nazionale italiana si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua avventura mondiale. Con l’attenzione puntata sulla sfida contro il fortissimo Haaland, autore di 40 gol in 41 presenze, il pronostico si fa incerto e avvincente. Le quote del match promettono emozioni e sorprese: sarà una battaglia da non perdere, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Ci siamo: la Nazionale italiana sta per scendere in campo di nuovo per una sfida di qualificazione mondiale in cui affronterà il temibile Haaland, 40 gol in 41 presenze.

Nazionale - Norvegia-Italia già decisiva per i Mondiali