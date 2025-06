Pronostico Albania-Serbia | debutto con 3 punti

Albania-Serbia si prepara ad accendere gli animi nel debutto delle qualificazioni mondiali, un match che promette emozioni e sorprese. La sfida rappresenta una tappa cruciale per entrambe le nazionali, con i padroni di casa desiderosi di partire con il piede giusto e gli ospiti pronti a sfruttare questa occasione per consolidare le proprie chances di qualificazione. Scopri dove vederla, le probabili formazioni e il nostro pronostico per un risultato che potrebbe già indirizzare il destino delle due squadre.

Albania-Serbia è una gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Dove vederla, probabili formazioni e pronostico La Serbia è al debutto in in queste qualificazioni al prossimo Mondiale. Un debutto non semplice sul campo dell'Albania anche se, vedendo il girone, sono proprio gli ospiti di sabato sera ad avere maggiori possibilità di andare alle spalle dell'Inghilterra e di conseguenza conquistare almeno il pass per i playoff. L'Albania, invece, nelle prime due partite di questo raggruppamento ha piazzato tre punti.

