Promozione storica per La Nef Re Salmone Volley Young | trionfo in Prima Divisione

Una stagione da sogno per la pallavolo di Osimo, culminata con trionfi storici e emozionanti. Dopo la promozione della formazione maschile in A3, ecco arrivare la straordinaria conquista della promozione in D per la Nef Re Salmone Volley Young femminile, insieme a cinque vittorie consecutive nei playoff delle giovani della Volley Young Osimo. Le ragazze della Prima Divisione, guidate dal coach Francesco Petrella, sono pronte a scrivere nuove pagine di successo...

Stagione da applausi per la pallavolo osimana. Non solo la promozione in A3 della formazione maschile di B a quasi una settimana di distanza ecco la promozione in D de La Nef Re Salmone Volley Young femminile (oltre a quella delle giovani della Volley Young Osimo con ben cinque vittorie nei playoff su altrettante partite disputate con tanto di salto in Seconda Divisione). Le ragazze della Prima Divisione guidate da coach Francesco Petrella sono protagoniste di un cammino superlativo emulando i loro "cugini" della maschile, portandosi a casa una meritata promozione. Le osimane hanno staccato il biglietto della promozione in D nella vicina Castelfidardo, in un PalaOlimpia infuocato, vincendo 3-1 gara 2 di finale playoff contro le Amarene Fidardense. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Promozione storica per La Nef Re Salmone Volley Young: trionfo in Prima Divisione

Altre letture consigliate

Bologna e la storica promozione dalla Serie C: una cena per ricordare - Sabato sera, il club 'Castelletto Rossoblù', presieduto da Claudio Baratta, ha celebrato un'epoca indimenticabile per il Bologna calcio.

Segui queste discussioni su X

Salernitana, 35 anni fa la storica promozione in Serie B con Peppino Soglia https://cronachesalerno.it/salernitana-35-anni-fa-la-storica-promozione-in-serie-b-con-peppino-soglia/… https://cronachesalerno.it/salernitana-35-anni-fa-la-storica-promozione-in-seri Tweet live su X

? STORICA PROMOZIONE! Le nostre Leonesse del Trastevere Calcio Femminile ruggiscono e volano in Serie B! Cuore, grinta e passione hanno illuminato questa stagione indimenticabile: ogni tackle, ogni gol, ogni sogno! Tweet live su X

Del Monte Coppa Italia serie A2 Final Four - Chieti, 7-8 febbraio 2015