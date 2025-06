Promossi gli ospedali della Toscana Nove sono nella top 100 della classifica 2025

Ottima notizia per la Toscana: ben nove ospedali della regione entrano nella prestigiosa Top 100 della classifica 2025 dell’Itqf, l’indice di eccellenza riconosciuto a livello nazionale. Questa performance testimonia l’impegno costante nella qualità delle cure, nella professionalità del personale e nell’attenzione ai bisogni dei pazienti. Un risultato che conferma come la Toscana si confermi come un punto di riferimento nella sanità italiana, garantendo eccellenza a chi si affida alle sue strutture.

L’Istituto Tedesco di qualità e finanza (Itqf) ha reso nota la nuova edizione della classifica Itqf Top 100, che seleziona i cento ospedali italiani considerati d’eccellenza. Questo studio, ormai punto di riferimento per cittadini e professionisti della sanità, valuta diversi parametri tra cui la qualità delle cure, la reputazione delle strutture, l’efficacia dei trattamenti, l’attenzione al paziente, gli standard igienico-sanitari e le politiche di miglioramento costante. La classifica offre un quadro dettagliato e aggiornato del sistema ospedaliero nazionale, mettendo in luce le strutture che si distinguono per la qualità del servizio e l’alto livello di assistenza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

