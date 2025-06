Project Silence | Recensione del thriller coreano su Prime Video

Immergiti nel mondo avvincente di Project Silence, il thriller sudcoreano che combina tensione e catastrofe in una narrazione mozzafiato. Diretto da Kim Tae-gon e disponibile su Prime Video, questo film segna l’ultimo toccante ruolo di Lee Sun-kyun, offrendo un’esperienza cinematografica intensa e coinvolgente. Tra incidenti sconvolgenti e cani geneticamente modificati, il film ci conduce in un incubo sul ponte che ti lascerà senza fiato. Preparati a scoprire i dettagli di questa appassionante recensione.

Project Silence è un thriller sudcoreano di genere catastrofico. La pellicola, disponibile su Prime Video, è diretta da Kim Tae-gon. Girato nel 2023, il film è stato l’ultimo interpretato da Lee Sun-kyun, scomparso nello stesso anno. Questa è la nostra recensione. Trama di Project Silence: Un Incubo sul Ponte. Un incidente stradale su un ponte diventa un incubo quando cani geneticamente modificati dal Dottor Yang ( Kim Hee-won ) sfuggono al controllo dell’esercito e iniziano a seminare terrore, avventandosi sui cittadini ignari del pericolo. Project Silence è un thriller a sfondo politico con elementi horror e fantascientifici. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Project Silence | Recensione del thriller coreano su Prime Video

