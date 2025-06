Project Defiant | Il primo fight stick wireless ufficiale per PlayStation 5

il modo di vivere l’esperienza dei giochi di combattimento, portando la competizione a un livello superiore e offrendo ai giocatori un nuovo standard di precisione e libertà di movimento.

Durante lo State of Play, Sony ha stupito la community fighting game con l’annuncio di Project Defiant, il suo primo fight stick wireless dedicato a PlayStation 5 e PC. Un accessorio professionale pensato per garantire precisione assoluta, ergonomia avanzata e flessibilità competitiva, dotato della nuovissima tecnologia PlayStation Link per una latenza quasi impercettibile. Il debutto è previsto per il 2026, ma già adesso promette di ridefinire lo standard nei giochi di combattimento. Pensato per i pro-player, ma accessibile a tutti. Project Defiant è costruito per resistere ai ritmi dei tornei e offrire prestazioni di alto livello anche nei match più intensi. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net