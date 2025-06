progetti per le periferie san miniato taverne e piano della mobilità fondi per tre milioni

San Miniato Taverne e il Piano della Mobilità sono al centro di un importante innovazione urbana, grazie a un investimento di tre milioni di euro. Con questo progetto, Siena si prepara a ridisegnare le proprie periferie, promuovendo inclusione, sostenibilità e miglior qualità di vita. Un impegno concreto che trasformerà le comunità locali, rendendole più vive e connesse, contribuendo così a scrivere un nuovo capitolo di sviluppo e coesione sociale.

Nuova vita alle periferie di Siena. È complessivamente di tre milioni di euro l'investimento che il Comune ha messo in piedi, recuperando importanti risorse, per iniziare o terminare una serie di interventi infrastrutturali. Il progetto 'Cohesion. Connessioni e infrastrutture sociali tra le periferie di Siena' consiste infatti in un programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana. "Abbiamo chiesto al Gruppo di monitoraggio del 'Bando periferie' della presidenza del Consiglio dei ministri una proroga al 31 dicembre 2026 per la rendicontazione complessiva degli interventi del progetto, che ci è stata accordata – ha spiegato soddisfatto il vicesindaco Michele Capitani –.