Processo Torre Milano la difesa si gioca la carta Sala Il sindaco | Felice di poter dire la mia

Milano si prepara ad un capitolo cruciale con il processo su “Torre Milano”, un simbolo delle sfide urbanistiche della città. La chiamata in causa del sindaco Giuseppe Sala come testimone aggiunge un’ulteriore tensione a questa vicenda che coinvolge politica, sviluppo e legalità. “E sono ben lieto di essere stato chiamato,” ha affermato Sala, sottolineando l’importanza di contribuire alla chiarezza sul tema ...

Milano, 5 giugno 2025 – Anche il sindaco Giuseppe Sala sarà chiamato come testimone. La decisione è della giudice Paola Braggion nel processo su “Torre Milano”, l’edificio residenziale di 24 piani completato nel 2023 in via Stresa, primo caso giudiziario del filone sull’urbanistica, giunto alla seconda udienza dibattimentale. “E sono ben lieto di essere stato chiamato - ha detto il sindaco a margine di un appuntamento pubblico - perché sul tema voglio continuare a dire la mia”. L’inchiesta è aperta per abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso a carico di 8 imputati, tra cui i costruttori Stefano e Carlo Rusconi, legali rappresentanti della società Opm (responsabile civile con il legale Lodovico Mangiarotti), Gianni Maria Ermanno Beretta dell’omonimo studio di architettura come progettista e direttore lavori, gli ex dirigenti di Palazzo Marino Giovanni Oggioni, già componente della commissione paesaggio e finito ai domiciliari anche per corruzione in un altro filone delle indagini, Franco Zinna, ex responsabile della Direzione Urbanistica e tre funzionari dello Sportello Unico Edilizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it