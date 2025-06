Processo Regeni Ballerini legale famiglia | Minacciata di morte sui social da un egiziano ho sporto denuncia

Una vicenda drammatica e inquietante scuote il mondo della giustizia e dei diritti umani. Un uomo egiziano minaccia di morte, coinvolgendo anche le pagine social dedicate a Giulio Regeni, simbolo della lotta per la verità. La famiglia Regeni, assistita dalla legale Alessandra Ballerini, ha già sporto denuncia, evidenziando la gravità di una situazione che richiede interventi urgenti. È fondamentale fare luce su questa minaccia e proteggere tutti i soggetti coinvolti.

“Dal 23 maggio sto subendo degli attacchi da parte di un signore egiziano che mi minaccia di morte, che minaccia tutte le persone che mi gravitano intorno. Le minacce in particolare sono arrivate anche alle pagine social dedicate a Giulio Regeni “. A denunciarlo l’avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, al termine della nuova udienza del processo sul sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore italiano, che vede sotto accusa quattro 007 egiziani. Ovvero, Usham Helmi, il generale Sabir Tariq e i colonnelli Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati del reato di sequestro di persona pluriaggravato (mentre al solo Sharif sono contestati anche i reati di concorso in lesioni personali aggravate e di concorso in omicidio aggravato, ndr ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it