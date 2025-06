Processo Diddy arriva la testimonianza della donna fatta penzolare da un balcone al diciassettesimo piano

Nel cuore del processo Diddy, si accende un nuovo capitolo con la testimonianza choc di Bryana “Bana” Bongolan, il cui racconto ripercorre i drammatici momenti vissuti al diciassettesimo piano dell’appartamento di Cassie Ventura. A un mese dall’inizio del procedimento, le rivelazioni continuano a scuotere l’aula, aggiungendo urgenti dettagli a una vicenda che tiene il pubblico con il fiato sospeso. La verità sta emergendo, e il futuro si decide tra le mura di questo tribunale.

A distanza di un mese dall’inizio del processo nei confronti di Diddy, continuano ad alternarsi i testimoni: in questi giorni è stata la volta di Bryana “Bana” Bongolan, protagonista di un episodio che aveva catturato le prime pagine, quando il rapper avrebbe fatto penzolare la donna dal balcone dell’appartamento dell’ex Cassie Ventura, situato al diciassettesimo piano. Già nel novembre 2024, aveva ha intentato una causa contro il rapper, richiedendo 10 milioni di dollari. La causa civile è ancora in corso. La donna ha dichiarato di non avere alcun incentivo economico a testimoniare durante il suo processo penale, in cui è accusato di traffico sessuale e racket. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Processo Diddy, arriva la testimonianza della donna fatta penzolare da un balcone al diciassettesimo piano

