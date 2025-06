Problemi di manutenzione | sfiorano quota duecento gli alloggi popolari sfitti

A Pavia, la crisi abitativa si aggrava con quasi duecento alloggi popolari sfitti e un crescente disagio tra famiglie in graduatoria e cittadini con redditi modesti. La situazione richiede interventi urgenti e un dialogo costruttivo, ma l’assenza dei dirigenti Aler all’invito della commissione Politiche delle Casa ha lasciato irrisolti alcuni fondamentali punti di confronto. È fondamentale quindi riaccendere il dibattito e trovare soluzioni condivise per affrontare questa emergenza.

Diversi alloggi sfitti, molte famiglie in graduatoria per ottenere un alloggio popolare e chi possiede un reddito mensile basso o medio che non riesce a trovare un appartamento sul mercato a Pavia. Di tutti questi problemi la commissione Politiche delle casa avrebbe voluto confrontarsi anche con Aler, ma all'invito inoltrato dalla presidente Milena D'Imperio per partecipare all'incontro di martedì sera, nessun dirigente si è presentato. "L'obiettivo – ha detto D'Imperio – è andare incontro ai più fragili". "L'assenza di un rappresentante di Aler non è giustificabile – ha aggiunto Dante Labate, consigliere di Fratelli d'Italia –.