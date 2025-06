Problema fisico per Paola Egonu | portata a braccia da due tecnici Italia col fiato sospeso

L’attenzione si concentra sulle condizioni di salute di Paola Egonu, stella della nazionale italiana di volley, al centro di un incidente in Brasile. Ripresi in un video che ha fatto il giro di X, i momenti di fatica e preoccupazione si fanno strada tra tifosi e addetti ai lavori. La sua sicurezza e il suo recupero sono ora la priorità assoluta, alimentando speranze e timori tra gli appassionati italiani.

Preoccupazione in casa Italia per le condizioni fisiche di Paola Egonu, impegnata in Brasile con la Nazionale italiana di volley femminile per la Nations League di volley: in un video che circola su X la si vede scendere a fatica dall’autobus della squadra. Nel brevissimo filmato si vede l’azzurra, sorretta da due componenti dello staff tecnico, scendere con gran cautela dal mezzo e compiere piccoli passi. L’impressione è che Egonu poggi comunque il peso del corpo su entrambi i piedi, quindi l’infortunio appare scongiurato. La conferma arriva a stretto giro dalla FederVolley, che in una nota stampa addebita ad un repentino calo di pressione, dovuto alle condizioni ambientali estreme del campo d’allenamento, il malessere di Egonu, le cui condizioni saranno valutate dallo staff sanitario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Problema fisico per Paola Egonu: portata a braccia da due tecnici, Italia col fiato sospeso

