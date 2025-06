Problema fisico per Paola Egonu | portata a braccia da due tecnici Italia col fiato sospeso Non gioca in Nations League

Preoccupa il mondo del volley italiano il problema fisico di Paola Egonu, costretta a lasciare il campo tra le braccia di due tecnici in Brasile. La stella azzurra, visibilmente affaticata e in evidente difficoltĂ , non scenderĂ in campo contro la Germania nella Nations League. La sua assenza si fa sentire, e i tifosi restano con il fiato sospeso per le sorti della campionessa e della Nazionale. Restate aggiornati per scoprire gli sviluppi sulla sua condizione.

AGGIORNAMENTO ORE 22.30: Paola Egonu è in panchina con la maglia di libero, non giocherĂ contro la Germania in Nations League. — Preoccupazione in casa Italia per le condizioni fisiche di Paola Egonu, impegnata in Brasile con la Nazionale italiana di volley femminile per la Nations League di volley: in un video che circola su X la si vede scendere a fatica dall’autobus della squadra. Nel brevissimo filmato si vede l’azzurra, sorretta da due componenti dello staff tecnico, scendere con gran cautela dal mezzo e compiere piccoli passi. L’impressione è che Egonu poggi comunque il peso del corpo su entrambi i piedi, quindi l’infortunio appare scongiurato. 🔗 Leggi su Oasport.it Š Oasport.it - Problema fisico per Paola Egonu: portata a braccia da due tecnici, Italia col fiato sospeso. Non gioca in Nations League

Paola Egonu colpita da “sindrome ipotensiva” in Brasile: la portano via con la sedia a rotelle - La federazione ha fatto sapere che Egonu ha manifestato una sindrome ipotensiva dovuta a caldo e a un elevatissimo livello di umidità, che ha trovato ... Secondo fanpage.it

Paola Egonu, problema fisico. La Fipav minimizza: «Ha solo manifestato una sindrome ipotensiva dovuta a caldo ed alto livello di umidità» - C'è un video postato da un utente brasiliano che lascia con il fiato sospeso: quello in cui si vede una zoppicante Paola Egonu, impegnata a Rio de Janeiro con l’Italvolley per ... Da msn.com

Paola Egonu, niente paura: l'opposta dell'Italia ha patito un semplice calo di pressione durante l'ultimo allenamento prima di Germania-Italia - VNL - Paola Egonu, niente paura: per l'opposta dell'Italia un semplice calo di pressione durante l'ultimo allenamento pre Germania-Italia. Le sue condizioni. Come scrive eurosport.it

