Pro-Gest nuovo vertice al Ministero | Crescita e recupero nei primi 4 mesi del 2025

Giovedì 5 giugno, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i vertici di Pro-Gest, tra cui CRO Angelo Rodolfi, AD Francesco Zago e Group HR Director Simone Roveda, hanno presentato un aggiornamento cruciale sui primi quattro mesi del 2025. Un momento chiave che evidenzia una crescita sostenuta e segnala il recupero del settore, aprendo nuove prospettive per il futuro dell’azienda e dell’intero comparto.

Giovedì 5 giugno, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i vertici dell'azienda trevigiana Pro-Gest hanno fornito un aggiornamento sull'andamento delle principali attività strategiche. Rappresentata dal CRO Angelo Rodolfi, dall’AD Francesco Zago e dal Group HR Director Simone Roveda. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Pro-Gest, nuovo vertice al Ministero: «Crescita e recupero nei primi 4 mesi del 2025»

In questa notizia si parla di: Gest Ministero Vertice Crescita

Vertenza Denso, vertice al Ministero - La vertenza Denso al tavolo del ministero delle imprese e del made in Italy. Incontro il 18. In ballo la proroga della cassa integrazione Mariano D'Amico, montaggio Marco Di Giannantonio ... Si legge su rainews.it

Vertice a 4, tutti concordi nel rilancio crescita - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Segnala video.sky.it

Iia, vertice in Ministero per il rilancio - Un tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il rilancio della Industria Italiana Autobus. Ieri pomeriggio il sottosegretario con delega alle crisi di impresa, Fausta Bergamotto ... Lo riporta ilmattino.it

The Yellow Crayon ? by E. Phillips Oppenheim | A Classic Detective Mystery