Primo torneo Partenope di dama italiana | a Napoli trionfa il cellinese Joele Bardi

Napoli si è accesa di passione e strategia con il primo torneo Partenope di dama italiana, un'occasione unica che ha attirato 71 appassionati, tra adulti e ragazzi. Tra sfide emozionanti e colpi di scena, il giovane talento Joele Bardi di Cellino San Marco ha trionfato nella categoria Ragazzi, dimostrando che il futuro del gioco è già scritto nel suo nome. Un evento destinato a diventare un punto di riferimento per gli amanti della dama in Italia.

NAPOLI - Il capoluogo campano ha ospitato il primo torneo Partenope di dama italiana, un evento che ha visto la partecipazione entusiasta di ben 71 giocatori, tra adulti e ragazzi, e che ha incoronato il giovane Joele Bardi di Cellino San Marco come vincitore indiscusso nella categoria Ragazzi.

