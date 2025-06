Primo confronto con la Asl Sul tavolo le priorità di Murzi | Va snellita la permanenza dei pazienti al Pronto Soccorso

Un confronto importante e costruttivo tra il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, ora presidente della Conferenza Zonale dei sindaci, e la direttrice generale dell’Asl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani. Al centro dell’incontro, le priorità per migliorare il servizio sanitario e ridurre i tempi di permanenza dei pazienti al pronto soccorso. Un’occasione fondamentale per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e garantire un’assistenza più efficiente e umana per tutti.

Un incontro istituzionale dal forte valore umano e operativo, quello che si è svolto ieri all’ospedale Versilia tra il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi – da pochi giorni nominato presidente della Conferenza Zonale dei sindaci – e la direttrice generale dell’Asl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani, insieme a Lisanna Baroncelli, direttrice del presidio ospedaliero Versilia, e ai direttori, responsabili e rappresentanti di vari settori dell’ospedale. Ad aprire l’incontro è stata Maria Letizia Casani. "Credo fermamente – ha detto – che la collaborazione tra istituzioni rappresenti un valore aggiunto per il servizio pubblico e per i cittadini". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Primo confronto con la Asl. Sul tavolo le priorità di Murzi: "Va snellita la permanenza dei pazienti al Pronto Soccorso"

