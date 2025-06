Primi mesi e maxi ponti Calano gli italiani è boom di stranieri

A dirlo sono i numeri, che mostrano un calo degli italiani in viaggio e un vero boom di stranieri in visita nel nostro paese. La combinazione di ponti lunghi e eventi di livello internazionale ha trasformato aprile nel mese più vivace per il turismo straniero, restituendo vitalità alle nostre città d’arte e creando un ponte tra tradizione e innovazione. Un segnale positivo che promette un futuro sempre più internazionale e brillante per il nostro settore turistico.

Sarà che alla fine dell’inverno torna la voglia di uscire, sarà che il calendario quest’anno permetteva agilmente di fare un grande ponte tra Pasqua e il 1 maggio passando per il 25 aprile usando pochi giorni di ferie. Sarà stata, anche, la visita dei reali inglesi e del Presidente della Repubblica, che ha puntato i riflettori del mondo sulle bellezze della nostra città d’arte. Sta di fatto che aprile è stato un bel mese per il turismo: a dirlo sono i dati elaborati e messi a disposizione dalla Regione, che tracciano il quadro dei primi quattro mesi dell’anno. Gennaio così così, febbraio negativo, marzo nero (colpa, forse, anche del fatto che nel 2024 Pasqua cadeva il 31 marzo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Primi mesi e maxi ponti. Calano gli italiani è boom di stranieri

