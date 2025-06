Prima mi dicevano ‘sei una dea’ poi ‘questa è una zingara di mer**’ Ma non mi faccio condizionare dagli insulti di uno che non so come si chiama | parla Brenda Lodigiani

Brenda Lodigiani, nota per il suo humor pungente e la spontaneità, prende il timone di Bake Off Italia – Dolci da Forno, suscitando reazioni contrastanti. Alcuni storcono il naso, ma lei non si lascia intimidire dagli insulti e dalle critiche: sa che il successo nasce dalla passione e dall’autenticità. Come ha detto in un’intervista, “Con un programma come questo posso solo guadagnarci”. E ora, è pronta a dimostrarlo anche ai fornelli.

Brenda Lodigiani sostituisce Benedetta Parodi a Bake off Italia – Dolci da Forno. Qualcuno ha storto il naso, cosa c’entra una comica? Eppure, nella versione originale una comica alla conduzione ha funzionato benissimo (Sue Perkins). Il volto del GialappaShow si è raccontata a Repubblica: “Con un programma come questo posso solo guadagnarci. – le sue parole in schiettezza – Ho basi pessime di pasticceria. Al primo incontro c’era anche Iginio (Massari, ndr ). Tommaso (Foglia, ndr ) mi chiede: come sei messa con i dolci? E io: ‘ Uso la busta con il preparato pronto e faccio bella figura ‘. Sono sbiancati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Prima mi dicevano ‘sei una dea’, poi ‘questa è una zingara di mer**’. Ma non mi faccio condizionare dagli insulti di uno che non so come si chiama”: parla Brenda Lodigiani

