Prima maglia Inter 2025 26 ecco le prime immagini ufficiali! Il comunicato – FOTO

L'Inter svela in anteprima la prima maglia per la stagione 2025/26, un mix di stile e tradizione che farà impazzire i tifosi. Tra le immagini ufficiali e i testimonial d'eccezione come Barella, Lautaro e Dimarco, la squadra continua a scrivere il proprio futuro, anche mentre si aspetta l'annuncio sull'allenatore. La nuova divisa rappresenta un passo importante verso una stagione ricca di emozioni e successi.

Prima maglia Inter 202526, i nerazzurri presentano ufficialmente la divisa home per la prossima stagione. Tra i testimonials Barella, Lautaro e Dimarco. In attesa di conoscere il futuro allenatore con Fabregas che rimane la prima scelta della dirigenza, l’Inter continua a programmare la stagione 202526. Dopo aver ufficializzato ieri Petar Sucic, primo acquisto ufficiale della stagione, i nerazzurri presentano anche la nuova divisa da gioco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter) IL COMUNICATO – « FC Internazionale Milano e Nike lanciano oggi la Maglia Home per la stagione 202526, che rende omaggio all’ identità del Club nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Prima maglia Inter 2025/26, ecco le prime immagini ufficiali! Il comunicato – FOTO

