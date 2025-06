Prima la ricarica della bici elettrica al pronto soccorso ora anche il monopattino | al Policlinico ancora inciviltà e degrado

Ancora una volta, il rispetto e il buon senso vengono messi in secondo piano davanti all’inciviltà. Dopo il caso della ricarica della bici elettrica al pronto soccorso, ora anche il monopattino si aggiunge alla triste lista di comportamenti irresponsabili al Policlinico di Messina. È urgente riappropriarci di spazi pubblici rispettando le regole e la sensibilità di tutti, perché il degrado non può essere la normalità.

Non è bastato il clamore dei giorni scorsi per il motorino elettrico attaccato a una presa per ricaricare la batteria, nella sala d'attesa del pronto soccorso del policlinico di Messina. Lo spazio dedicato all'accoglienza dei parenti trasformato in un'improvvisata area di sosta e rifornimento.