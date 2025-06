Prima la disco poi la grande lirica | Il barbiere di Siviglia in piazza a Lazzate

Preparati a un weekend di emozioni a Lazzate: domani sera la musica dance in piazza, seguita sabato dalla grande lirica con il celebre “Il Barbiere di Siviglia”. La rassegna “Notte di Inizio Estate 2.0” torna a infiammare il paese, offrendo un ricco calendario di eventi che uniranno divertimento e cultura. Non perdere l’occasione di vivere momenti indimenticabili sotto le stelle, perché a Lazzate…

Domani sera la Disco music, sabato la grande lirica in piazza a Lazzate. Sta per tornare a Lazzate la rassegna musicale “Notte di Inizio Estate 2.0”, organizzata dal Corpo Musicale Santa Cecilia in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Un ricco calendario di eventi animerà il paese per due settimane, con concerti, spettacoli e momenti di aggregazione . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

