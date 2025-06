Prima edizione del concorso di scrittura

Sei pronto a dare voce alla bellezza del nostro territorio? La prima edizione del concorso di scrittura "Laudato Si’: l’arte delle parole per celebrare la bellezza" invita scrittori e appassionati a condividere emozioni, riflessioni e omaggi alla natura e alla spiritualità del Casentino. Un’occasione unica per unirsi in un viaggio letterario che anticipa l’edizione 2025 di Aspettando Naturalmente Pianoforte, celebrando il senso profondo della creazione e i valori che ci uniscono.

PRATOVECCHIO Tra le iniziative che anticipano l'edizione 2025 di Aspettando Naturalmente Pianoforte c'è una novità assoluta nel cuore del Casentino: la prima edizione del concorso di scrittura "Laudato Si': l'arte delle parole per celebrare la bellezza", promosso dall'associazione Pratoveteri aps in collaborazione con l' EcoMuseo del Casentino. Il concorso nasce in occasione delle celebrazioni dell'ottavo centenario del Cantico delle creature, capolavoro poetico e spirituale di san Francesco d'Assisi, con l'intento di stimolare una riflessione artistica e contemporanea sui valori universali espressi nel testo: la bellezza del creato, la cura dell'ambiente, la fratellanza tra gli esseri viventi.

