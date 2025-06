Prima aggredisce una guardia poi prende a calci una bimba | arrestato 35enne

Un episodio sconcertante scuote la stazione di Bologna, dove un 35enne del Bangladesh ha scatenato il panico aggredendo prima una guardia e poi, senza motivo, colpendo una bambina di appena nove anni. La sua escalation violenta, che ha rischiato di mettere in serio pericolo innocenti, ha portato all’arresto. È incredibile come la follia possa esplodere in luoghi pubblici, ma questa storia ci ricorda quanto sia importante vigilare e tutelare la sicurezza di tutti.

Ha dato un calcio a una bambina di nove anni, senza nessun motivo, nel sottopassaggio della stazione di Bologna, dopo averla spintonata a terra. La piccola era di ritorno da una gita scolastica insieme ai compagni di classe e ai maestri. Solo una settimana prima l'uomo, 35 anni e del Bangladesh, sempre in stazione, aveva aggredito una guardia giurata in servizio, tentando di sottrargli la pistola,.

