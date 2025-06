Pride Month 2025 in piazza per celebrare i diritti Lgbt | la storia dei cortei e il programma delle marce in Italia

Pride Month 2025 si avvicina, e le città italiane si preparano a riempire le strade di colori e orgoglio. Dalle metropoli alle piccole province, i cortei celebrano la storia e la lotta della comunità LGBTQIA+, con un programma ricco di marce e manifestazioni. Ma perché questa celebrazione cade proprio in questo mese? Per rispondere a questa domanda, esploriamo le radici e l’importanza di questa giornata.

I colori dell’arcobaleno sono pronti a invadere le strade delle metropoli come quelle delle piccole città di provincia. Bandierine rainbow si fanno agitare volentieri dal vento d’estate, che siano nel bel mezzo di un corteo o sulle insegne dei negozi. È il “Pride month”, il mese dell’orgoglio che celebra la comunità LGBTQIA+ e riporta l’attenzione su quanto sia ancora necessaria la lotta per i diritti civili. Ma perché si celebra proprio a giugno? Quando nasce il Pride month – È Bill Clinton, nel giugno 1999, a riconoscere in maniera ufficiale l’esistenza di un intero mese dedicato all’orgoglio queer. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it