Prezzi dei voli per l’estate 2025 | luglio e settembre i mesi meno cari a sorpresa gli Usa costano meno dell’Europa e dell’Italia

Se stai pianificando le tue vacanze estive 2025, scopri le tendenze sui prezzi dei voli: luglio e settembre sono i mesi più economici, con sorprese interessanti dagli Stati Uniti, più convenienti dell’Europa e dell’Italia. Prenotare ora potrebbe garantirti tariffe vantaggiose, ma attenzione, la domanda crescente potrebbe influenzare le tariffe. Quindi, se vuoi risparmiare e assicurarti il volo perfetto, è il momento di muoversi—il calendario sta per cambiare!

State per prenotare un volo per l’estate? Per spuntare tariffe migliori bisogna puntare su luglio e settembre, piuttosto che su giugno e agosto. O, anche meglio, volare verso gli Usa. Lo rivela un’analisi del Corriere della Sera, condotta su voli nazionali e internazionali e basata sulla consultazione di piattaforme specializzate. Certo, i giochi sono ancora tutti da fare perché moltissime persone devono ancora prenotare, e questo potrebbe cambiare le tariffe, ma le tendenze appaiono già chiare: si pagherà di più per volare a giugno e agosto, un po’ meno negli altri mesi dell’estate. La notizia migliore è però che le tariffe verso gli Usa sono scese notevolmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it